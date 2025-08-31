全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢のレコード酒場『NO ROOM FOR SQUARES（ノー ルーム フォー スクエアーズ）』です。無許可バーのムードでジャズに溶ける「ちょっと吹いてみましょうか」とテナーサックスを取り出す店主の仲田晃平さん。ブワっ、ブオオオ！かなりの爆音だ。この店は、週中は昼のカフェと夜のバー、週末はライブハウスという“ジャズの溜まり場”