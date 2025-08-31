◇ナ・リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年8月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席は5回無死二、三塁から左翼へ飛球を打ち上げたが、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）がスライディングせずにホームを駆け抜けようとしたためタッチアウトになった。第3打席は0―0の