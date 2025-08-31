９月１日の「防災の日」を前に、兵庫県豊岡市では、市内全域で地震による津波を想定した避難訓練が行われました。兵庫県豊岡市は２０１５年から８月最後の日曜日を「市民総参加訓練日」として、毎年避難訓練を実施しています。今年は震度６強の地震が発生し兵庫県北部に大津波警報が発表されたという想定で行われました。訓練に参加した市民らは、揺れが収まったことを確認した後、指定された避難所まで移動。去年１月の能