斎藤洋明氏自民党総裁選前倒しの是非を巡り、麻生派の斎藤洋明財務副大臣は31日、自身のXで前倒しを求める考えを表明した。「一連の選挙で示された民意に対して、政治的責任を明らかにすべきだ。任命権者より副大臣の辞任を求められれば辞任する」と投稿した。政務三役では、小林史明環境副大臣が前倒しを求める意向を明らかにしている。小泉進次郎農相は「一議員として参院選総括もしっかり見た上で対応を考えたい」と述べた