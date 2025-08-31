南魚沼市の八海山で山小屋に宿泊中の男性が、滑落し、県警ヘリに救助されました。 男性は病院に搬送されましたが、命に別状はありません。 警察によりますと３０日午後１１時前、長岡市の男性（50代）が南魚沼市の八海山の９合目にある 千本槍小屋に１３人のグループで宿泊していたところ小屋から出たところで滑落しました。 男性は、グループのメンバーに引き上げられ、意識もありましたが頭をけがしてい