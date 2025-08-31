自然に親しみながら環境保全に対する意識を高めてもらおうと、長島海峡をカヌーで横断する大会が開かれました。大会には長崎、熊本、鹿児島の小学生から高校生、約70人が参加しました。熊本県天草市の牛深港を出発し長島町の蔵之元港までの約8キロを横断しました。この大会には長島町と熊本県天草市、長崎県の島原半島を2つの大橋でつなぐ3県架橋構想の実現に向けて機運を高める狙いもあります。子供たちは懸命に