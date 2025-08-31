「まさか、自分の子どもが不登校になるなんて……」【画像】「いじめ」や「勉強」よりも不登校のきっかけ・理由になっているものとは？文部科学省が実施している調査によると、全国の小中学生のうち、2023年度に不登校だった子どもの数は実に34万人超。この他、不登校に近い状態であり「不登校のグレーゾーン」と呼ばれる子どもたちを含めると、その数は数倍以上になるとされる。なぜ、子どもたちは不登校になるのか。そこには