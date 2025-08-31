３０日、子どもたちに車に親しんでもらおうとマツダスタジアムで「来て見て乗ってみん祭」が開催され、家族連れでにぎわいました。 橋本理香子記者「スライリー専用のオープンカー！なんですが、今日は特別に子どもたちもスライリー気分を味わえています」 このイベントはマツダの協力会社でつくる東友会協同組合がマツダスタジアムのコンコースを一般開放して行い、今年は猛暑対策のためはじめて