まるで「テーマパーク」…日本の地下鉄駅というと、実用的である反面無機質な構内となっていることが一般的です。しかし海外には「世界一長い美術館」と呼ばれるほど、アート全振りの地下鉄駅が存在します。どのようなものなのでしょうか。実際に行ってみました。【画像】スゴイ！これが「世界で一番オシャレかもしれない地下鉄駅」驚愕の構内ですその地下鉄駅があるのは、北欧のスウェーデンの首都、ストックホルムです。この