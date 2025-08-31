〈「まさか、ウチの子が不登校になるなんて」…「いじめ」でも「勉強」でもない、子どもたちが不登校に陥る“真の理由”〉から続く年々、増加傾向にある小中学生の「不登校」。文部科学省によると、その数は2023年度に約34万人で、前年度から5万人弱の増加、10年前と比較して約3倍となっている。【画像】子どもが不登校に…それでも教育費を払い続ける親たちの「悲しすぎる理由」不登校に悩むのは子どもたちだけではない。子ど