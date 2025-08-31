パリ五輪代表“背番号10”FW斉藤光毅がQPR再加入後で初出場と初ゴールを記録した。30日のイングランド・チャンピオンシップ(英2部)第4節・チャールトン戦で途中出場し、終盤に勝ち越しゴールを挙げた。斉藤は2021年に横浜FCからロンメル(ベルギー2部)に完全移籍し、22年夏から2シーズンはスパルタ・ロッテルダム(オランダ1部)に期限付き移籍。昨シーズンはQPRにレンタルされ、リーグ戦39試合の出場で3ゴール2アシストを記録し