俳優・松平健の芸能生活50周年を記念して、昨年7月に東京・明治座で上演された舞台が、時代劇専門チャンネルで9月6日(第一部：19:00〜ほか、第二部：21:30〜ほか)にテレビ初放送される。松平健この舞台は、『小河ドラマ徳川☆家康』『大逆転!大江戸桜誉賑』に続き、三度、松平とタッグを組んだ細川徹氏が演出。第一部は、代表作『暴れん坊将軍』が久しぶりに舞台作品として登場。テレビドラマとは違ったスケールの大きな展開で、