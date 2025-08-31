俳優の新木優子が29日、自身のインスタグラムを更新。出演中のTBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』でのオフショットを公開した。【写真あり】別格のかわいさ！“制服姿”で笑顔を浮かべた新木優子同作で、自分にも他人にも厳しいストイックさをもつ“特捜課最強”の麻薬取締官・綿貫光を演じている新木。この日は「写真は8話より高校生時代の綿貫を演じた時のものです」との文言とともに、制服姿の写真を公開した。