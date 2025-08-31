静岡県内では、31日も熱中症警戒アラートが発表され危険な暑さが続く見込みです。きのう30日も40℃を超えた浜松市では、すでに34℃を超えるなど、県内各地で厳しい暑さとなっています。予想最高気温は三島で37℃、浜松で36℃、静岡で35℃などとなっていて、危険な暑さとなる見込みです。