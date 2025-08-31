テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、アメリカの名門・スタンフォード大学に進学した佐々木麟太郎を特集した。岩手の強豪・花巻東高校で、高校通算140本という最多本塁打を放った佐々木。卒業後は海を越えてアメリカへ渡り、アメリカの大学からメジャーリーグを目指す異例の挑戦を続けている。高校時代から取材を続ける長島三奈は、佐々木の成長と苦悩の1年に迫った。（※前後編の後編）◆メジャーで活躍するため「小さい