さわやかな笑顔で案内にあたる市立松戸高生（写真：北総鉄道）訪日外国人にとって、依然として高い壁なのが国内鉄道利用。特にまごつく機会が多いのが乗り換えの場面だ。北総鉄道（本社：千葉県鎌ケ谷市）では2025年８月の４日間、沿線の松戸市立松戸高校の生徒が、JR武蔵野線との乗換駅・東松戸駅で通訳ボランティアを務めた。北総と市立松戸高による、初めてのサービスアップに向けたコラボ。東松戸駅は成田空港に降り立った訪日