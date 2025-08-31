サッカーJ2・モンテディオ山形は30日夜、ホームでサガン鳥栖と対戦し、3対2で勝利しました。リーグ9位のサガン鳥栖をホームに迎えた30日夜の試合。モンテディオは前半からペースをつかみます。前半20分、ディサロのクロスに反応した土居が右足でシュート！先制点を挙げます。モンテディオの勢いは止まりません。前半22分と25分にも立て続けにゴールを決め、わずか5分ほどの間に3ゴ}