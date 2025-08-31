©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … この夏、「ねったまアルプスリポート」を通して高校野球の“熱”を全身で感じました。 球児たちの一球にかける想い、応援席から響く仲間への声援。 そして、グラウンドに立てなかったメ