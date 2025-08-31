バドミントンの世界選手権で女子ダブルスのシダマツペアが30日、準決勝で敗れましたが大会初の銅メダルを獲得しました。八郎潟町出身の志田千陽選手が松山奈未選手と組むシダマツペア。30日、準決勝でマレーシアペアと対戦しました。最終第3ゲームで最後に突き放されシダマツペアは敗れました。決勝進出はなりませんでしたがペア最後のこの大会で初めての銅メダル獲得です。