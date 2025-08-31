24時間テレビのチャリティーイベントは秋田放送本社でも行われていて、家族連れなどでにぎわっています。24時間テレビの放送にあわせて行われているこのチャリティーイベントではスーパーボールすくいや的当てなどの縁日が楽しめます。1回50円で売り上げはすべてチャリティーに充てられます。募金の受け付けとイベントは午後4時までです。