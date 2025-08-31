9月1日の防災の日を前に、東日本大震災の伝承施設の担当者らが都内のイベントに集い、「震災の教訓を知って自分のいのちを守ってほしい」と訴えました。【映像】担当者が訴える震災教訓「危ないなと思ったら、まず自分の身の安全、まず自分の命を守ること。逃げること。それがすごく大事なことだと思います」「命を守ることで次が始まりますので、空振りに終わっても構わないんですよ」（岩手・東日本大震災津波伝承館 早坂寛副