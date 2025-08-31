ジストニアは、筋肉や骨に異常がないにもかかわらず、体の一部が固まったり震えたりして、思うように動かせなくなる不随意運動疾患です。根治的な治療法は確立されておらず、生活に大きな支障をきたすこともあります。首の異変から始まった症状に悩まされてきた田中秀樹さん（仮称）は、最終的に定位脳手術を受ける決断をしました。恐怖と痛みに耐えながらもリハビリに励み、再び仕事に復帰したいという強い思いを支えに治療に向き