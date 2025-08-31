◆米大リーグドジャース―Ｄバックス（３０日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点の５回無死二、三塁で回ってきた３打席目は犠牲フライには十分と思われた左飛を放つも、三走の「キケ」ことＥ・ヘルナンデスがクロスプレーでホームにスライディングせずに駆け抜け、