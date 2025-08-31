◆米大リーグツインズ３―１２パドレス（３０日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ナ・リーグ西地区２位のパドレスが敵地でツインズ戦に１２―３で勝ち、連敗を２で止めた。３―３で迎えた７回に４適時打とディアスの８号２ランで７点を挙げ、突き放した。先発ピベッタは５回３失点でゲームを作り、４投手が無失点継投した。パドレスは同地区のジャイアンツとドジャース相手に５連勝後、これで２勝４敗。