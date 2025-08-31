〈「母乳をあげても全然痩せなかった」体重100キロ女性→“58キロ・超キュートなマッスルボディー”に大変身…毎日コーラを飲むアラフォー女性にダイエットを決意させた『医師のコワい言葉』〉から続く「どうせ加工でしょ」「痩せても可愛くないですね」――努力する姿、ポジティブなメッセージを発信しても、悪口を書かれることも……。自らの努力で体重100キロ→58キロに減量することに成功した、ダイエット系インフルエンサーの