「CURE」 独自の世界観を築き、"Jホラー"の第一人者として知られる黒沢清監督の作品。その中でも注目したいのが、1997 年公開の「CURE」、2000年公開の「回路」、2003年公開の「ドッペルゲンガー」。これらの作品に共通するのが、俳優・役所広司の存在。黒沢監督と役所のタッグは、「CURE」に始まり、「ニンゲン合格」「カリスマ」「回路」「ドッペルゲンガー」「叫」「トウキョウソナタ」と続いた。 役所広司が刑事を演じ、