「2023年の健康診断で、肝臓の数値がものすごく悪く、『要精密検査』という結果が出たんです。精密検査の結果、脂肪肝だと診断されました」《変わりすぎ！！》パンパンに膨らんだ「100キロ時代」→超キュートなマッスルボディーに大変身した『58キロの写真』を見る数年前まで体重が100キロあった、ダイエット系インフルエンサーのなつみさん（35歳）。現在では体重58キロ、さらに以前よりも筋肉質なカラダに。いったい彼女はなぜ