有名だけど、どの都道府県にあるかは意外と迷うかも…。クイズで日本の観光地の場所を覚えよう！「万畳敷」どこにある観光名所？意外と難しいこのクイズ。ヒントは、お米が有名な都道府県です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「新潟県」でした！「万畳敷」は、佐渡島の松野浦温泉郷に位置する広大な砂浜のこと。ウユニ塩湖のような幻想的な景