友だちや彼氏、アルバイト先の上司や先輩など、身の回りの人のちょっとした行動にイライラを感じたことはありませんか？ そこでRay WEB編集部は読者に、イラっとしたエピソードを聞いてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞アルバイトリーダーを務める主人公は、新人の子を育成することになりました。ある日、彼女がいつまで経っても仕事を覚えないので、主人公は厳しく叱りつけます。すると、彼女は叱られたのがシ