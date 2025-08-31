4人組ダンスボーカルグループ・OWVの佐野文哉が28日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）の「よしもと waraii myraii館」アシタ広場で開かれた、「海と海の生き物のアシタ〜使用済み漁網アップサイクルステージ〜」に登壇。囲み取材で、サスティナブルなアイドル「サスドル」としての意気込みを語った。【写真】「ゆるゆる目標」を明かしたOWVの中川勝就、本田康祐、佐野文哉、浦野秀太イベントはSDGsのゴール14「海の豊かさを守ろ