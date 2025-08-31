イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区の最大都市・ガザ市への人道支援をさらに削減する方針だとAP通信が報じました。AP通信によりますと、ガザ市全域の制圧を目指すイスラエルは、住民に南部への避難を促す準備の一環として、数日中に支援物資の投下を停止し、支援トラックの数も減らすとしています。ガザ保健当局によりますと、これまでに子ども124人を含む332人が飢餓や栄養失調で死亡していて、人道危機のさらなる深刻化に懸念