高知放送など日本テレビ系列が放送する「24時間テレビ」にあわせて、県内各地の会場で募金活動が行われています。24時間テレビ48-愛は地球を救う-が8月30日から始まり、県内13市町村の会場やオンラインなどで募金を受け付けています。今年のテーマは「あなたのことを教えて」で、30日に本部会場のイオンモール高知では、訪れた人たちが思いを込めて募金箱に寄付をしていました。募金は、各会場のほか金融機関への振り