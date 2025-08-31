きょうの富山県内は、きのうに続いて猛暑日となる予想です。１日を通して晴れる見込みで、熱中症に十分注意してください。午前11時までの最高気温は、氷見市で33.7度、富山市で33.3度、高岡市伏木で33.2度など、県内10の観測地点すべてで30度を超えています。8月最終日のきょう、富山市内では強い日差しが照り付け、残暑が厳しくなっています。日中の予想最高気温は富山市、高岡市伏木ともに35度で、きのうに続き猛暑日となりそう