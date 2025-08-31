ベトジェットエアは、松山〜ダナン線で年末年始にチャーター便を運航する。松山発が12月30日、ダナン発が2026年1月3日の1往復を運航する。通常は乗り継ぎ便で約9時間から13時間かかるものの、直行便では約5時間に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。往復受託手荷物20キロまでと機内食が付帯する。旅行代金は249,800円から。■ダイヤVJ松山（10：10〜12：10）〜ダナン（13：30〜15：30）／12月30