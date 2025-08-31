パリ五輪に続き、ロス五輪世代のチームを率いる大岩剛監督のもと、新たな旅路のスタートを切る。来年１月にサウジアラビアで開催されるU-23アジアカップの出場を懸け、同予選にU-22日本代表が９月３日から臨む。今予選は全部で３試合。３日にアフガニスタン、６日にミャンマー、９日にクウェートと対戦する。22歳以下の代表チームと謳っているが、今回はロス五輪世代となる20歳以下の選手たちで構成されている。９月下旬か