上海協力機構首脳会議の会場＝31日、中国天津市（共同）【天津共同】中国天津市で31日、上海協力機構（SCO）首脳会議が2日間の日程で始まる。ロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相ら新興国の首脳が集結。習近平国家主席がSCOの連携強化に向けて会議を主宰し、米欧への対抗軸を打ち出す構えだ。中国国営メディアによると、プーチン氏は31日、天津市に到着した。SCO首脳会議の出席後、北京市で9月3日に行われる抗日戦争勝