現地８月30日に開催されたブンデスリーガ第２節で、堂安律が所属するフランクフルトは町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦した。堂安が４−２―３−１の右サイドハーフで先発したフランクフルトは17分に先制。敵陣ボックス手前の右寄りでパスを受けた堂安が反転から左足を一閃。狙い澄ましたミドルをゴール左に突き刺す。さらに10分後にも、左からの折り返しを堂安がダイレクトで押し込んで追加点を挙げる。