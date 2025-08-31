11月に日本で初めて開催される聴覚障害者のオリンピック（＝デフリンピック）に出場する選手らが、小中学生に特別指導を行いました。【映像】小中学生に特別指導する様子小中学生50人に特別指導をしたのは、デフリンピックの陸上に出場する山田真樹さんや、北京オリンピック400mリレーの銀メダリスト・塚原直貴さんです。参加者は、手の動きで選手を応援する「サインエール」を実演したり、光でスタートの合図を出す装置を体