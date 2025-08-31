俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の公式SNSが更新され、キャストの相関図が公開された。【写真あり】総勢33人！新たな相関図を公開「分かりやすい！」公式SNSは「相関図を更新しました！」と報告しつづり、総勢33人のキャスト陣が掲載された相関図を投稿した。ファンからは「分かりやすいです！ ありがた山です」「まいど豪華なキャスト陣ですね