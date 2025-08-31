女優の上白石萌音（27歳）が、8月30日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。久しぶりに新田真剣佑に会って、「もうあの人、お父さんじゃん。ちょっとね、追いつかなかった気持ちが」と語った。映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が、番組の100回目のゲストとして登場。連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（日本テレビ系）では、上白石萌音以外にも「ちはやふる」メン