あなたは読めますか？突然ですが、「啓く」という漢字読めますか？小説や詩などで見かけることがありますが、日常ではあまり使われないかもしれません。気になる正解は……「ひらく」でした！「啓く」は、人の知らないことや、気づいていないことを教え導き、理解させるという意味です。「新たな才能を啓く」「道を啓く」のように使います。「啓」という漢字には、教え導く、諭すという意味があります。そのため、「啓蒙（けいもう