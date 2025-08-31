あなたは読めますか？突然ですが、「蘞味」という漢字読めますか？野菜のアクなどを表現する際によく使う言葉ですが、意外と漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「えぐみ」でした！「蘞味」は、野菜や山菜などに含まれる、舌を刺激するような不快な渋みや苦味を意味します。アク抜きが不十分なタケノコやホウレンソウなどを食べたときに感じる、あの独特の味わいです。「タケノ