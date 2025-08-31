金星とかに座のプレセペ星団が9月1日ごろに最接近します。東北南部から九州、奄美はおおむね晴れて、星空を観察できる所が多いでしょう。未明から明け方にかけて東北東から東の空に注目してみてください。金星とプレセペ星団が最接近8月下旬から9月上旬ごろ、未明から明け方に東北東から東の空で、金星とかに座のプレセペ星団が大接近して見えます。最接近は9月1日ごろです。高度が低めなので、東の空が開けた場所で、双眼鏡で観察