今や滅多に見かけなくなった公衆電話。災害などで大規模停電が起きた際、数少ない公衆電話で連絡を取ろうとする人々の姿も見られた。一方、携帯電話・スマホしか接したことがない若者は「受話器を外したうえで硬貨かテレホンカードを挿入する」という基本的な使い方すら分からない人が多いという。日刊工業新聞社の2024年6月6日の記事によると、2025年3月末の一般公衆電話は前年同月比11.2％減の9万7933台になる見通しとのこと