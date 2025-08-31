セ・リーグで首位を独走する阪神の打線の中核を担っているのが佐藤輝明（26）だ。すでに33本塁打（8月28日時点、以下同）を記録し、同球団としては1986年のランディ・バース以来となる本塁打王の獲得が確実視されている。【図解】佐藤輝明の「ホームランにした球種」が激変プロ5年目の佐藤は、ルーキーだった2021年から3年連続で20本塁打以上をマーク。左打者ではNPB史上初の快挙だった。ただ、好不調の波が激しいという印象も