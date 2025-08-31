中東のエジプトで、首都カイロに向かう7両編成の列車が脱線し、乗客ら少なくとも3人が死亡し、100人がけがをしました。【映像】脱線した現場の様子エジプト当局は30日、北西部にあるマルサ・マトルーフで、列車が脱線したと発表しました。列車は首都カイロに向かう7両編成で、このうち2両が横転したということです。この事故で少なくとも3人が死亡したほか、100人がけがをして病院に搬送されて手当を受けています。これま