自分の胸を活かしながら自然な谷間を演出できる、tu-hacci（ツーハッチ）の人気「Leeneセレニティノンワイヤーブラ」から新色が登場しました。ノンワイヤーなのにしっかり補正して、長時間の着用でもストレスフリー♡今回加わったのは、上品で大人な「ダスティピンク」と「ラベンダーグレー」の2色。さらに全6色から選べる豊富なカラーバリエーションで、あなたの気分にぴっ