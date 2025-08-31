31日も東日本と西日本は、今年の夏を象徴するような猛暑になっています。【午後の天気】関東甲信から九州は、晴れますが、西日本を中心に、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。北海道と東北は、雲が多くなりそうです。【予想最高気温】広く猛暑日となり、名古屋は40度と命に関わる危険な暑さが予想されています。万全の熱中症対策を続けてください。【週間予報】来月2日（火）以降は、曇りや雨が降る所が多くなりますが、平年を上