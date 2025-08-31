Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。近年の夏の日差しは“攻撃的”という表現がしっくりくるほどに強烈。特に今年は命を脅かすレベルの猛暑日も珍しくありません。ここまでくると、従来と同じような暑さ対策では身を守りきれない...。そう思い、山善（ヤマゼン）の「クーリングポンチョ」をゲットしてみました。 [山善]
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 芸能界辞めろ 重盛に超大物激怒
- 2. 「ヒーハー」パクリ疑惑を否定
- 3. きんに君 集団訴訟されていたか
- 4. 性格が悪い「人気俳優S」に愕然
- 5. 中日蒼白…もう藤浪責められない
- 6. 松屋 注文せず帰る人が続出か
- 7. 「9月1日問題」ひろゆき氏が指摘
- 8. ジブリ映画「圧倒的1位」の作品
- 9. 反町隆史との「協定」崩れ復帰か
- 10. 横山裕「お父さん」は3人いる
- 1. きんに君 集団訴訟されていたか
- 2. 「9月1日問題」ひろゆき氏が指摘
- 3. 「一線越えた方法」で合格者激増
- 4. 目奪われる 愛子さまに絶賛の声
- 5. 性暴行のクルド人「刑務所嫌だ」
- 6. 生活保護申請時に財布確認 三重
- 7. 「ド貧乏水族館」のお願いに反響
- 8. 札幌で成人男性死亡 顔から出血
- 9. ワクチン後遺症 苦しむ患者たち
- 10. うずくまる女性? はねられ死亡
- 1. 衰退の一途辿った養老乃瀧の現在
- 2. 自民新組織TOP就任も「反対91%」
- 3. 佳子さま着用で反響→品切れ続出
- 4. 牛丼値下げ すき家自信満々の訳
- 5. 5歳の発達障害を疑うも盲点判明
- 6. タトゥー炎上 匿名でも法的責任?
- 7. 入場券あっても万博行けない?
- 8. 「国宝」朝日新聞社員のモヤモヤ
- 9. 自民党臨時総裁選の実施「賛成」１２８、「反対」３３…国会議員・都道府県連対象に読売調査
- 10. 生活保護に頼った高齢者らの後悔
- 1. 1000人以上の男性と寝た 憧れに
- 2. SNSでトランプ氏の死亡説が拡散
- 3. ウクライナ 露の重要な橋を爆破
- 4. 広西チワン族に新種 生態調査
- 5. 「鬼滅の刃」日本の設定を考察
- 6. 親指の長さ、脳の大きさとの関連性が判明 骨格成長に関わる遺伝子が幼少期の脳発達にも関与 ドイツ研究
- 7. ロシア 歴史問題で中国と共闘へ
- 8. 金正恩氏「リベンジ」の機会か
- 9. 深センの最新技術に「感動」
- 10. KFCやピザハット 成長の鍵は
- 1. 松屋 注文せず帰る人が続出か
- 2. 弟が急死…姉が見たむごい現実
- 3. くら寿司の高級店のすごい実力
- 4. 国民に迫りくる 最大の新負担は
- 5. 2020年卒で転職4回 セクハラ告白
- 6. 今「絶対作るべき」クレカを力説
- 7. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 8. 「18きっぷ」販売激減の理由は
- 9. ものづくり大国の日本 転落の訳
- 10. 「セレナ」ベース 車中泊仕様車
- 1. AmazonでニューバランスがSALEに
- 2. 常識覆す 電源タップの革新
- 3. イヤホン本命「第2世代」の性能
- 4. 手首疲れない 高級キーボード
- 5. Amazonセール目前 iPadも登場へ
- 6. 機能&耐久性 Xiaomiが11%オフ
- 7. アディダスがAmazonで最大46%OFF
- 8. 23区 平均家賃が安い駅ランク
- 9. THE NORTH FACEが最大37%OFFに
- 10. Amazonで日用品が最大36%OFFに
- 11. Amazonでバックパックが最大半額
- 12. 電気代節約に役立つエアコン商品
- 13. ダイソーの2WAYステッカー。貼るだけで手持ちのスマホケースがMagSafe対応に
- 14. ビールもチューハイもノンアルも。Amazonセールでお酒類がプライスダウン中【9/4まで】
- 15. 謎多き高エネルギー現象「高速電波バースト」の発生源が判明
- 16. 来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
- 17. 難病アミロイドーシスを光で治療 東大らの研究
- 18. iPhoneとAndroidどっち選ぶべき?
- 19. 「爆発的な打撃力」で当たれば必ずホームランになるバットがついに発明される、その威力とは？
- 20. これが新世紀のモバイルバッテリーか。充電速度がまた加速
- 1. 中日蒼白…もう藤浪責められない
- 2. 胴元語る「大谷は知っていた」
- 3. 「大谷のためのルール」に反発
- 4. 松井秀喜氏が「監督就任」に言及
- 5. ストレス解消? 水着で泳ぐ大谷妻
- 6. 元モーグル選手の…水着姿に反響
- 7. 「大谷が歩いてるぜ」脅しの真相
- 8. G失速を総括 岡田氏がズバズバ
- 9. ゴルフ不倫 妻から2人は敵前逃亡
- 10. 消えた天才になる 朗希に失望感
- 1. 芸能界辞めろ 重盛に超大物激怒
- 2. 「ヒーハー」パクリ疑惑を否定
- 3. 性格が悪い「人気俳優S」に愕然
- 4. 反町隆史との「協定」崩れ復帰か
- 5. 横山裕「お父さん」は3人いる
- 6. 趣里 父は「不倫略奪婚」報道も
- 7. 24時間テレビ 史上最大の大惨事
- 8. 24時間TV フワ&やす子涙の再会か
- 9. 有働「3分」で撮られたお泊り愛
- 10. 「ピカルの定理」めぐり衝撃事実
- 1. 体型カバーも UNIQLO品を絶賛
- 2. メイクのプロが無印でリピート
- 3. コキンちゃんが「アンパンマンペロペロチョコ」に仲間入り！ 台紙デザインもリニューアルして登場
- 4. 生後40日 寝たきりの可能性高い
- 5. セリアの可愛いチャームが可愛い
- 6. 今も批判相次ぐフワ 逆転の一手
- 7. 夫が隠れて自慰行為 妻ストレス
- 8. 12星座占い 今日の運勢は?
- 9. 普通の日傘より涼しい 日本上陸
- 10. 最強日焼け止めはどれ? ガチ検証