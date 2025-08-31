人口の約29％が65歳以上という“超高齢化社会”に突入した日本。認知症は発症率が増加し、さまざまな対策が講じられている。その中の一つとして挙げられるのが、「成年後見制度」だ。認知症患者の生活や財産を守ることを目的とした制度だが、これを悪用し、高齢者の連れ去りや財産を「壊される」などのトラブルが相次いでいる。 後見人の弁護士に無断で連れ出され、３カ月間行方が分からなかった認知症を患う高齢女性